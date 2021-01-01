اليونيسيف يحدد عدد الولادات الجديدة في اليوم الأول من العام الجديد.. كم سيعيشون؟

2021/01/01 | 10:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

توقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، ولادة أكثر من 370 ألف طفل بالعالم في اليوم الأول من العام الجديد.

وأضافت في تقريرها: “وفقا لمعطياتنا، سيولد أكثر من 370 ألف طفل حول العالم في أول يوم رأس السنة الجديدة.



وسيبلغ متوسط عمرهم المتوقع 84 عاما”.

وفي روسيا، وفقا لتوقعات “اليونيسف”، سيولد 4836 طفلا في اليوم الأول من عام 2021، وسيتجاوز متوسط عمرهم المتوقع 88 عاما.

والاسم الأكثر شيوعا للمواليد الجدد من الذكور في روسيا هو إيفان، وبين الإناث ماريا.



واسم ماريا، بمختلف أشكاله، هو الأكثر شيوعا وشعبية، في بولندا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يولد العدد الأكبر من الأطفال، ما يقرب من 60 ألف طفل، في الأول من يناير في الهند.



وستكون معدلات المواليد عالية، في الصين ونيجيريا وباكستان وإندونيسيا.

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