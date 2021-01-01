المنافذ الحدودية تعلن إيراداتها لعام 2020

2021/01/01 | 10:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الفرات نيوز}اعلنت هيأة المنافذ الحدودية،الجمعة، عن ايرادتها المتحققة للعام الماضي 2020

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