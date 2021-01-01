اليونيسف تتوقع متوسط ​​عمر الذين ولدوا في أول يوم من عام 2021

2021/01/01 | 10:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، إنه سيولد أكثر من 370 ألف طفل في العالم في اليوم الأول من العام الجديد.وفي روسيا سيولد أكثر من 4.5 ألف طفل.وقالت المنظمة في تقريرها الذي صدر أمس الخميس: “وفقا لمعطياتنا، سيولد أكثر من 370 ألف طفل حول العالم في أول يوم رأس السنة الجديدة.وسيبلغ متوسط ​​عمرهم المتوقع 84 عاما”.وفي روسيا، وفقا لتوقعات “اليونيسف”، سيولد 4836 طفلا في اليوم الأول من عام 2021، وسيتجاوز متوسط ​​عمرهم المتوقع 88 عاما.والاسم الأكثر شيوعا للمواليد الجدد من الذكور في روسيا هو إيفان، وبين الإناث ماريا.واسم ماريا، بمختلف أشكاله، هو الأكثر […]

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