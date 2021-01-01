محافظة عراقية تستقبل العام الجديد بارتفاع اصابات كورونا.. بعد أيام من تراجع نشاط الفيروس

2021/01/01 | 10:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت خلية الأزمة في محافظة ديالى، اليوم الجمعة تسجيل ارتفاع بحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مقابل حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الخلية في بيان أنه “تم فحص 1478 مسحة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ظهر منها 64 حالة موجبة جديدة، بينها حالة واحدة لكادر مختبري”.

وأشار البيان إلى “عدم تسجيل أي حالة وفاة اليوم، ليبقى إجمالي الوفيات 273 حالة وفاة”، مبيناً “تسجيل 41 حالة شفاء جديدة اليوم ليصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 20861 حالة أي بنسبة 96%، أما إجمالي الحالات المؤكدة فقد بلغ 21693 حالة في عموم المحافظة”.

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