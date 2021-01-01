الحلبوسي يفسر سبب التحديات صعبة التي يواجهها العراق

2021/01/01 | 10:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن التحديات الصعبة التي تواجه البلاد سببها التراكم المستمر في الأخطاء....

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