2021: السفارة اليابانية تهنئ العراقيين بمعلومات عن ’برج الثور المعدني’!

2021/01/01 | 10:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

هنأت السفارة اليابانية في بغداد، الجمعة، العراقيين بمناسبة حلول العام الجديد.

وذكرت السفارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (1 كانون الثاني 2021)، "ربما تكونوا قد سمعتم من قبل بما يسمى بالأبراج الصينية شائعة الاستخدام في عدة دول آسوية ومنها اليابان.



تتمثل هذه الأبراج بإثني عشر حيواناً يرمز كل منها لعام واحد في دورة تستمر 12 عاماً قبل أن تتكرر".

وأضاف البيان، "يصادف عام 2021 عام الثور، وتحديداً الثور المعدني.



يقال أن الأشخاص الذين يولدون في سنة الثور يتمتعون بمزايا الثور فيكونون مجتهدين وأهل للثقة وذوي عزيمة، كما يكونون صادقين وطموحين وأصحاب مبادئ".

وتابع البيان، أن "مواليد الثور المعدني بالذات يكونون حساسين وفاعلين بشكل ملحوظ ومحبوبين من الآخرين"، مبيناً أن "بعض مشاهير مواليد عام الثور هم نابليون بونابرت وفنسنت فان غوغ وشارلي شابلن".

وختم البيان بالقول، "نأمل أن يجلب هذا العام معه السعادة والصحة للجميع، وكل عام وأنتم بخير".

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