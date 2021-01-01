واشنطن تقرر سحب حاملة طائرتها العاملة في الشرق الأوسط

2021/01/01 | 10:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر، أن واشنطن قررت سحب حاملة الطائرات التابعة للبحرية الوحيدة العاملة في الشرق الأوسط إلى البلاد.واشنطن تقرر سحب حاملة طائرتها العاملة في الشرق الأوسطالجيش الأمريكي: الولايات المتحدة نفذت 3 عمليات نقل لقاذفات “B-52” إلى الشرق الأوسط خلال 45 يوما وتأتي هذه الخطوة بعد أن نقل سلاح الجو الأمريكي قاذفتين من طراز B-52 من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا إلى الشرق الأوسط.وقال مسؤولون عسكريون إنه كان يهدف إلى تحذير إيران من شن هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية وردعها عن تنفيذ هجمات انتقامية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.[…]

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