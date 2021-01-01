2021/01/01 | 10:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق منافسات الاسبوع الـ12 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة، بإقامه خمس مواجهات.

وستقام المباريات في بغداد والسماوة والنجف.

وفيما يلي جدول المباريات:

الحدود X النجف (ملعب التاجي) الساعة 14:00

السماوة X الكهرباء (ملعب السماوة) الساعة 14:00

القوة الجوية X نفط ميسان (ملعب الشعب) الساعة 16:00

نفط الوسط X نفط البصرة (ملعب النجف) الساعة 18:00

الطلبة X الكرخ (ملعب الشعب) الساعة 20:00

ويتصدر نفط الوسط ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة يليه الشرطة برصيد 20 نقطة ثم القوة الجوية ثالثاً برصيد 19 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباريات اليوم من دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباريات اليوم من دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).