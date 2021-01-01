الذهب يتجه لاختتام عام متقلب بمكاسب قوية

2021/01/01 | 10:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

استقر الذهب مع استمرار خسائر الدولار ليتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي في عقد، متأثرا بالضبابية الاقتصادية وتوزيع الدول حول العالم تحفيزات ضخمة لتخفيف أثر كورونا على اقتصاداتها.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1892.97 دولار للأوقية، وتسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب على زيادة 0.1 % إلى 1895.10 دولار.

وربح المعدن النفيس 25% منذ بداية 2020، إذ تبنت بنوك مركزية وحكومات عالميا إجراءات تحفيز اقتصادي، مما يمهد الطريق لارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملات.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، فاق أداء الفضة الذهب هذا العام بمكسب 48% تقريبا، وهو أفضل أداء سنوي منذ 2010، لكن السعر الفوري للفضة هبط 1.2% يوم الخميس، ليصل إلى 26.30 دولار للأوقية.

ويتجه معدن البلاديوم لتسجيل مكاسب للعام الخامس على التوالي، إذ ربح 25% في 2020، وقفز 3% ليصل إلى 2433.61 دولار في حين يتجه البلاتين لتحقيق ثاني زيادة سنوية على التوالي بارتفاعه 10%، على الرغم من تراجعه الخميس بـ0.2% إلى 1063.52 دولار للأوقية.انتهى/25

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