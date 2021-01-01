لجنة برلمانية تحدد موعداً قريباً لإقرار موازنة 2021 وتتحدث عن استقطاعات رواتب الموظفين

2021/01/01 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية عن تحالف سائرون، سلام الشمري، اليوم الجمعة (01 كانون الثاني 2021)، أن البرلمان سيبدأ وعبر لجانه المعنية قراءة معلقة لموازنة العام الحالي خلال الايام المقبلة.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جميع الكتل السياسية عازمة على إقرار موازنة تلبي حاجة الشعب بدون استقطاع نسب من رواتب الدرجات الدنيا".

وأضاف، أن "إقرار الموازنة لن يتأخر طويلا، وستُقر خلال الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل على أكثر تقدير"، مشدداً على "أهمية المصادقة عليها فور إقرار قانونها، وبدون أي اعتراضات حكومية، وأن البرلمان سيشرع الموازنة وفق متطلبات واقع البلد وشعبه".

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