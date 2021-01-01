أسنان “الفائض” المالي ستلتهم العجز.. أموال إضافية “غير محسوبة” ستدخل العراق خلال العام الجديد

2021/01/01 | 10:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

12 تريليون دينار، فائض مالي غير مخطط له ربما سيدخل إلى العراق جراء ارتفاع اسعار النفط، في الوقت الذي خططت الحكومة مصاريفها وايراداتها على اساس 42 دولارًا للبرميل.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “7 دولارات لكل برميل هو الفرق بين السعر في موازنة العراق لعام 2021 والمقدر بـ 42 دولار وبين السعر الفعلي لبرميل النفط العراق المباع في كانون الأول الماضي الذي بلغ 49 دولارا”.

واشار الى انه يعني “زيادة الايرادات النفطية في موازنة 2021 بنحو 8.3 مليار دولار وهو ما يعادل 12 ترليون دينار اذا استمرت أسعار النفط على هذا المستوى في عام 2021 وهو الذي يتسق مع طبيعة السوق النفطية العالمية التي تتلقى حاليا دعما قويا من خطة التحفيز الامريكية التي يعول عليها كثيرا في احتواء الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا ويضاف إلى ذلك الأنباء الإيجابية عن اللقاحات خاصة بعد اعتماد بريطانيا للقاح “استرازينكا “كما ان مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت وسط ارتفاع حاد في أحجام الصادرات وتنامي الطلب على المصافي وهي مؤشرات مطمئنة إلى أن السوق تقطع خطوات جيدة على طريق التعافي وهو ما يمهد الطريق نحو المزيد من الارتفاعات في اسعار النفط الخام”.

فائض مالي

وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية، قد اعتبرت أن سعر 42 دولار للنفط في موازنة 2021 يعد مقبولا، مبينا أن الوفرة النفطية ستتيح للعراق زيادة موارده المالية.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب غالب محمد في تصريح صحفي، إن “ما تم تحديده لسعر النفط ضمن مسودة موازنة عام 2021 والبالغ 42 دولار يعتبر جيدا ومقبولا، وليس من المفروض رفعه نتيجة زيادة اسعار النفط عالميا”.

واضاف محمد، ان “العالم ما يزال لغاية الآن يمر بازمة جائحة كورونا ولا يمكن أن معرفة بقاء أو عدم بقاء هذا المرض واحتمالية أن تأتي سلسلة جديدة من الكورونا وانتشارها بشكل واسع مما يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط العالمية”.

واشار محمد، الى ان “العراق يمكنه الاستفادة ليس من رفع سعر النفط في الموازنة وإنما من وفرة النفط والزيادة المحتملة للانتاج النفطي لأعضاء أوبك خلال الفترة المقبلة”، مؤكدا ان “الوفرة النفطية ستتيح زيادة في الأموال يمكن الاستفادة منها في مجالات استثمارية وخدمية ويمكن الاستفادة منها أيضا في سد ديون العراق نتيجة القروض او سد العجز الموجود في الموازنة “.

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