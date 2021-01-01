ظريف يحذر من

2021/01/01 | 10:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي من التحركات الأمريكية "المشبوهة" في المنطقة، محملا واشنطن المسؤولية عن أي مغامرة جديدة ضد طهران.

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