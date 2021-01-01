2021/01/01 | 10:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}استمتع أيقونات عالم الرياضة بالاحتفالات في المنازل مع أحبائهم حيث تستمر جائحة فيروس كورونا في تقييد احتفالات الكثيرين لهذا العام 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. هكذا احتفل نجوم الكرة برأس السنة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. هكذا احتفل نجوم الكرة برأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).