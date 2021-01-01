الباوي: الحكومة يجب ان تصارح المعتصمين بعدم وجود تعيينات بالموازنة

2021/01/01 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاستغرب المحلل السياسي حازم الباوي، عزوف الحكومة عن مصارحة المعتصمين المطالبين بالتعيين والشعب ايضا بخلو الموازنة المرتقبة من التعيينات الوظيفية.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “معظم المتظاهرين والمعتصمين من بينهم حملة الشهادات العليا لا يعلمون حقيقة خلو الموازنة من قرار مجلس الوزراء 315 الخاص بأصحاب الجور والعقود”.وأشار الى وجود أكثر من 3 ملايين و600 الف درجة وظيفية مخصصة لها رواتب بينها حذف واستحداث ولكن ليس تعيينات جديدة وان الموازنة لا يوجد فيها أي تخصص لفئة معينة وهذا ما تم تغيبه عن الشعب.وشدد الباوي على ضرورة ان تصارح الحكومة الشعب وخاصة الشريحة المعتصمة في هذه الاجواء الباردة والماطرة بعدم وجود تعيينات في الموازنة الحالية.



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