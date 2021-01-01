مع انطلاق العام الجديد.. البرلمان “يعد العدّة” صوب الموازنة ويتجهز لدراستها واقرارها “قريبًا”

2021/01/01 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية عن تحالف سائرون، سلام الشمري، أن البرلمان سيبدأ وعبر لجانه المعنية قراءة معمقة لموازنة العام الحالي خلال الايام المقبلة.

وقال الشمري في بيان إن “جميع الكتل السياسية عازمة على إقرار موازنة تلبي حاجة الشعب بدون استقطاع نسب من رواتب الدرجات الدنيا”.

وأضاف، أن “إقرار الموازنة لن يتأخر طويلا، وستُقر خلال الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل على أكثر تقدير”، مشدداً على “أهمية المصادقة عليها فور إقرار قانونها، وبدون أي اعتراضات حكومية، وأن البرلمان سيشرع الموازنة وفق متطلبات واقع البلد وشعبه”.

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