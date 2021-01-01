الرافدين ينال جائزة من اتحاد المصارف العربية

2021/01/01 | 10:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حاز مصرف الرافدين، على جائزة التميز والإنجاز المصرفي للعام 2020 من اتحاد المصارف العربية كـ”أفضل تطبيق للنظام الإداري الشامل”.وذكر المصرف في بيان، أن “رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف حسين علي محيسن، تسلم الجائزة من نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد الاتربي والأمين العام وسام فتوح في حضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي وكبار المصرفيين من دول عربية عدة”.وأعرب المدير العام للمصرف، وفقا للبيان، عن شكره وتقديره “لاتحاد المصارف العربية الذي كرّم مصرف الرافدين بهذه الجائزة المرموقة”.وقال إن “مصرف الرافدين هو الوحيد في العراق الذي طبّق النظام الشامل معتمدا على خبرة افضل الشركات […]

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