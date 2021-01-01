2021/01/01 | 10:58 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت إذاعة RTL الفرنسية، بأن ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية، مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ كان يعارض “بريكسيت” على عكس نجله.

ونقلت RTL عن ستانلي جونسون قوله: “إنها ليست مسألة أن أصبح فرنسيا.



إذا كنت أفهم الأمر بشكل صحيح، فأنا فرنسي، أمي مولودة في فرنسا، وأمها كانت فرنسية وجدها أيضا”.

وأضاف ستانلي جونسون، وهو عضو مخضرم بحزب المحافظين البريطاني وعضو سابق بالبرلمان الأوروبي، أن “الأمر بالنسبة لي هو مسألة المطالبة بما أملكه بالفعل، وهذا يسعدني جدا”.

وتابع والد رئيس الوزراء البريطاني بالقول: “سأكون أوروبيا دائما، هذا أمر مؤكد.



لا يمكن القول لشخص إنجليزي: أنت لست أوروبيا”، مؤكدا أن “وجود رابط مع الاتحاد الأوروبي أمر مهم جدا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يعارض توجه نجله..



والد رئيس وزراء بريطانيا يطلب الجنسية الفرنسية 7 SKY TV.

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