بالصور... بشار رسن يخوض اولى تدريباته مع

2021/01/01 | 10:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاض نجم المنتخب العراقي بكرة القدم، بشار رسن، حصته التدريبية الاولى مع فريقه الجديد قطر القطري الذي انتقل اليه مؤخرا....

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