مسؤولون عسكريون أميركيون: التحركات النووية مرتبطة بمعلومات عن هجمات في العراق!

2021/01/01 | 10:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

كشف تقرير صحفي، الجمعة، عن انقسام في المواقف داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشأن معلومات عن هجمات محتملة ضد مصالح واشنطن في العراق "تخطط لتنفيذها إيران على يد الفصائل المسلحة".

ويشير التقرير الذي أعدته محطة "سي أن أن" وترجمه "ناس"، (1 كانون الثاني 2021)، إلى أن "استعراض العضلات العسكري يهدف إلى تحذير طهران من مهاجمة المصالح أو الأفراد الأميركيين في الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني".

لكن التقرير، والذي استند إلى معلومات مسؤولين عسكريين، بيّن أيضاً أن واشنطن "حريصة على عدم استفزاز طهران"، وهو مادفعها إلى سحب حاملة الطائرات من الخليج.

تالياً نص التقرير:

قامت الولايات المتحدة بإرسال قاذفات قنابل B-52 ذات القدرة النووية إلى الشرق الأوسط، يوم الأربعاء، في أحدث استعراض للقوة يهدف إلى ردع إيران، حيث لا يزال مسؤولو الدفاع منقسمين بشأن الخطر الذي يمثله النظام والميليشيات التي تتخذ من العراق مقراً لها.

ويقول مسؤولو البنتاغون إن "استعراض العضلات العسكري يهدف إلى تحذير طهران من مهاجمة المصالح أو الأفراد الأمريكيين في الأيام التي أحاطت بالذكرى السنوية الثالثة من يناير لاغتيال إدارة ترامب للزعيم الإيراني الجنرال قاسم سليماني".

في الوقت نفسه، قرر القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر أنه ضد أي محاولة لتمديد انتشار حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز في الخليج الفارسي، وإرسالها خارج المنطقة في إشارة صريحة لوقف التصعيد إلى إيران"، وفقًا لأحد كبار المسؤولين في الدفاع.



الرسمية.

يمكن أن تعكس الرسائل المتضاربة الانقسامات داخل البنتاغون، حيث قال مسؤول كبير ثان في الدفاع لشبكة CNN إن "مستوى التهديد الحالي من إيران هو الأكثر إثارة للقلق الذي شهدوه منذ وفاة سليماني".

وأشار مسؤولون إلى "معلومات استخبارية جديدة تفيد بأن إيران والميليشيات المتحالفة معها في العراق ربما يخططون لهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وعلى سبيل المثال، كانت إيران تنقل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق، مما دفع الولايات المتحدة إلى نشر أصول عسكرية إضافية في المنطقة".

واعتبرآخرون في البنتاغون أن "التهديد مبالغ فيه"، حيث قال مسؤول كبيرة في الدفاع - منخرط بشكل مباشر في المناقشات - لشبكة CNN إنه "لا يوجد جزء واحد من المعلومات الداعمة يشير إلى أن هجوم إيران قد يكون وشيكا".

وردا على سؤال حول ردع التهديد، قال مسؤول عسكري كبير آخر لشبكة CNN، "المعلومات الاستخباراتية ليست مثالية كما تعلمون، فهي ليست كذلك أبدًا، لكننا نرى العديد من جهود التخطيط جارية، وإذا كان بعضها صحيحًا وقد نفذوها يمكن أن تقتل العديد من الأمريكيين".

ومضى هذا المسؤول ليقول إنه "بينما لا يوجد شيء 100%، هناك بعض المؤشرات على أن الموقف والرسائل من قبل الولايات المتحدة قد غيرت حسابات إيران".

وقال المسؤول "كل شيء غير مؤكد الآن لكننا نريد أن يعلم الإيرانيون أنه لا ينبغي لهم أن يخطئوا في الحسابات وأننا لا نحاول استفزازهم ويجب ألا يستفزونا".

واتهم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف صباح الخميس الولايات المتحدة بمحاولة إيجاد ذريعة للحرب.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر "ترامب وأنصاره بدلا من التركيز على محاربة جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ينفقون المليارات على تنفيذ طلعات لقاذفات بي-52 الاستراتيجية النووية وإرسال أساطيل إلى الشرق الأوسط"، متابعا "تشير تقارير استخباراتية من العراق إلى وجود مؤامرة تهدف إلى افتعال ذريعة للحرب، إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها ستدافع بشكل علني ومباشر عن مواطنيها ومصالحها الأمنية والحيوية".

في وقت لاحق من يوم الخميس، خاطب اللواء حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، الرئيس دونالد ترامب مباشرة في تغريدة، وحذره من "تحويل العام الجديد إلى عام حداد للأمريكيين".

وأثار ترامب حالة من عدم اليقين، حيث ورد أنه طلب في اجتماع منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني خيارات عسكرية يمكن أن يستخدمها ضد إيران.



ثم هدد إيران بعد هجوم 21 ديسمبر/ كانون الأول على السفارة الأمريكية في بغداد، والذي نسبه مسؤولون أمريكيون كبار، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى الميليشيات العراقية التابعة لطهران.

وكتب ترامب على تويتر من على متن طائرة الرئاسة بعد اجتماع في البيت الأبيض في 23 كانون الأول / ديسمبر بشأن التهديدات الإيرانية "سفارتنا في بغداد تعرضت يوم الأحد لعدة صواريخ"، وتابع "فشل إطلاق ثلاثة صواريخ، احزر من أين أتت: إيران".

ثم قدم ترامب "بعض النصائح الصحية الودية لإيران: إذا قتل أميركي سأحمّل إيران المسؤولية، فكروا في الأمر".

وقال مسؤول في الدفاع لشبكة CNN إن "رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي يولي اهتمامًا وثيقًا للغاية حول هذا الوضع، و أن الجيش لا يعتقد أن الهجوم وشيك ولكنه يتخذ جميع الاحتياطات لضمان ردع إيران مع حماية الولايات المتحدة والقوات".

وكانت رحلة بي 52 هي المرة الثانية هذا الشهر التي يرسل فيها البنتاغون القاذفات النووية إلى المنطقة.



ويأتي ذلك في أعقاب إعلان البحرية النادرة في 21 ديسمبر عن إرسال غواصة تعمل بالطاقة النووية عبر الخليج العربي، مصحوبة بطرادات صاروخية موجهة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، في بيان إن "رحلة يوم الأربعاء من طراز B-52 تهدف إلى التأكيد على التزام الجيش الأمريكي بأمن المنطقة وإظهار قدرة فريدة على نشر قوة قتالية ساحقة بسرعة في غضون مهلة قصيرة".

وقال مسؤول في الدفاع لشبكة CNN أنه "قبل أن يستدعي ميللر حاملة الطائرات الأمريكية Nimitz، التي كان من المقرر أن تغادر الخليج، كان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي يضغط لتمديد انتشار السفينة الحربية هناك، فيما قد يكون أطول انتشار لحاملة طائرات منذ سنوات عديدة".

وأعرب هذا المسؤول عن "قلقه من أن البعض داخل الحكومة يرسمون الوضع مع إيران على أنه أكثر خطورة مما هو عليه في الواقع، وهم منشغلون باحتمال قيام إيران بهجمات انتقامية بمناسبة ذكرى اغتيال سليماني".

وبعد مقتل سليماني في العراق بضربة أمريكية بطائرة مسيرة في يناير، ردت إيران بهجوم صاروخي كبير على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

الآن، تشير المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الولايات المتحدة إلى "هجوم وشيك محتمل" من قبل الميليشيات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في العراق، على "الرغم من عدم وجود يقين"، كما قال مسؤول دفاعي لشبكة CNN.

ومع ذلك ، فإن "القلق كبير بما يكفي لاتخاذ تدابير حماية إضافية للقوات الأمريكية"، حسبما قال هذا المسؤول ومسؤول ثان في الدفاع لشبكة CNN، ورفض كلاهما تحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها.

وقال ثلاثة مسؤولين دفاعيين أمريكيين لشبكة CNN إن "إيران تنقل أسلحة إضافية إلى العراق، بما في ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة المدى"، وهي ترسانة يعتقد المسؤولون أنها يمكن أن تستخدم لضرب أهداف أمريكية.

وقال المسؤول العسكري الثاني إن "لدى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تشير إلى أن جماعات الميليشيات كانت تجتمع مع عناصر من فيلق القدس الإيراني، وهي قوة عسكرية استطلاعية قادها سليماني سابقا"، مضيفا لاحقا أن "لدى الولايات المتحدة أدلة على أن الميليشيات تخطط لهجمات معقدة في العراق تتطلب مساعدة إيرانية لكي تنجح".

وقال مسؤول في الدفاع الأميركي "هناك عدد من المؤشرات المقلقة على التخطيط والإعداد المتقدمين لهجمات في العراق يبدو أنها تستهدف المصالح العسكرية الأمريكية".

ويشدد المسؤولون على "عدم وجود خطط أو استعدادات لأي عمل هجومي موجه ضد إيران وأن جهود تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة تهدف إلى ردع الهجمات وليس توجيه ضربة استباقية".

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