تراجع إنتاج الخام الأمريكي 442 ألف برميل يوميا

2021/01/01 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد …

أفاد تقرير حكومي أمريكي شهري بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 442 ألف برميل يوميا في أكتوبر.

وقال التقرير إن الإنتاج انخفض إلى 10.419 مليون برميل يوميا، متأثرا بانخفاض الإنتاج البحري بخليج المكسيك.

وهبط الإنتاج البحري في خليج المكسيك 448 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وهو أحدث شهر تتاح بياناته.

من جهة أخرى سجل المنتجون في الحقول البرية في تكساس ونورث داكوتا زيادات طفيفة خلال الشهر المذكور.انتهى/25

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