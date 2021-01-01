المنافذ الحدودية تحصي إجمالي الإيرادات المتحققة لعام 2020

2021/01/01 | 11:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، إجمالي الإيرادات المتحققة من خلال التبادل التجاري لعام 2020.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم (1 كانون الثاني 2021) أن "الإيرادات المتحققة من الرسوم الجمركية والضريبية والامانات نتيجة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية ولعام 2020، بلغت (1،195،266،395،323) تريليون دينار عراقي، فيما بلغت الايرادات ذاتها ولعام 2019 (1،122،970،568،610) تريليون دينار عراقي.

وأشار إلى أن "نسبة الإيرادات ارتفعت في 2020 عن 2019، وبفارق زيادة بلغت (72،295،826،713) مليار دينار عراقي".

وأضافت الهيئة، أن "ما تحقق من إنجاز جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلت من ملاكات هيئة المنافذ الحدودية وتعاون كافة الدوائر العاملة وسعيها لتحقيق أهدافها في تعظيم الإيرادات الحكومية"، مؤكدة "مضيها في عهدها وتتبني رفع شعارها بأن يكون عام 2021 عام التحدي والنجاح".

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