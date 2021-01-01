الشمري: البرلمان لن يتأخر في إقرار الموازنة

2021/01/01 | 11:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، اليوم الجمعة، رفض الكتل السياسية، الاستقطاع من رواتب الدرجات الدنيا في موازنة 2021، فيما أكد أن مجلس النواب لن يتأخر في إقرارها.وقال في بيان، إن “جميع الكتل السياسية عازمة على إقرار موازنة تلبي حاجة الشعب من دون استقطاع نسب من رواتب الدرجات الدنيا”.وأضاف، ان “اقرار الموازنة لن يتأخر طويلا وستقر خلال الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل على اكثر تقدير”.وشدد على “اهمية المصادقة عليها فور اقرار قانونها ودون أي اعتراضات حكومية”، مبينا أن “البرلمان سيشرع الموازنة وفق متطلبات واقع البلد وشعبه”.

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