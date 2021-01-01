نادي قطر يتعاقد رسميًا مع لاعب المنتخب الوطني بشار رسن

2021/01/01 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي قطر تعاقده رسميًا مع لاعب

المنتخب الوطني العراقي بشار رسن، وذلك

لتدعيم صفوف الفريق لمدة موسمين ونصف

الموسم.

وجاء تقديم اللاعب العراقي عبر فيديو تم

بثه على الحساب الرسمي للنادي، وتضمن

دخول ا

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