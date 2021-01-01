القبض على (3) اشخاص حاولوا استهداف محطة الكهرباء الغازية في ميسان

2021/01/01 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الشرطة في محافظة ميسان القبض على

(3) اشخاص حاولوا استهداف محطة الكهرباء

الغازية في المحافظة".

وذكر بيان لمديرية الشرطة انه تم القبض

على مجموعة كانت تروم إستهداف محطة

الكهرباء الغازية بعد إستهدا

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