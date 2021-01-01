قمصان جديدة لنادي الناصرية ونفط ذي قار تستعد لعقد تعاون مع رياضتها (صور)

2021/01/01 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

رعت شركة نفط محافظة ذي قار، القمصان الجدد لنادي الناصرية المشارك في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والمؤهل للممتاز، فيما تستعد لتوقيع عقد تعاون بين رياضة الشركة و النادي الأم في المحافظة.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة أكدت فيه أنها "جهّزت مجموعة مختلفة من أطقم التدريب والمباريات لنادي الناصرية، الذي يتأهب لخوض غمار منافسات دوري الكرة المؤهل للممتاز"، معربةً عن "أملها في تقديم الدعم لرفع المستوى العام لقطاع الرياضي وتطويره باعتبارها مقياس تقدّم الشعوب".

ووفقاً للبيان، "أبدت شركة نفط ذي قار رغبتها بعقد اتفاق تعاون بين نادي الناصرية والشعبة الرياضية في الشركة، لتطوير القدرات والإمكانيات وتبادل الخبرات بين الطرفين ورفع أسم المحافظة عالياً في المحافل الرياضية ".

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