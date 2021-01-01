فرنسا تفتتح مراكز التطعيم في البلاد قبل حلول فبراير

2021/01/01 | 11:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، أن بلاده ستفتح مراكز للتطعيم في المدن قبل بداية فبراير وسط تزايد الانتقادات لبرنامج التطعيم من كوفيد-19 وبطئ تنفيذه.

وكتب فيران في تغريدة على “تويتر” أن الحكومة قررت “الإسراع لحماية الأشخاص الذين لهم الأولوية” في تلقي اللقاح.

وأشار إلى أن العاملين في المجال الطبي الذين تزيد أعمارهم عن الخمسين عاما، سيتلقون اللقاحات قبل غيرهم اعتبارا من يوم الاثنين.انتهى/25

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