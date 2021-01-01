مجلس الوزراء يخول وزارة الكهرباء صلاحية الدخول في الربط العراقي الخليجي

2021/01/01 | 11:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر مجلس الوزراء، تخويل وزارة الكهرباء صلاحية الدخول في مشروع الربط العراقي الخليجي والإلتزام بالعقد الإطاري واستثناء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من إنشاء فرع لها في العراق وتسجيله، إضافة إلى إعفاء المشروع المذكور آنفاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).وجاء في بيان للأمانة العامة …

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