الحزب الإسلامي يبارك بالعام الجديد ويتطلع إلى الأمان والاستقرار والرخاء للعراق

2021/01/01 | 11:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بارك الحزب الإسلامي العراقي، قدوم عام ٢٠٢١، متطلعاً لأن تحمل أيامه الأمان والاستقرار والرخاء لعراقنا الحبيب.وأكد الحزب في تهنئته بهذه المناسبة، تلقى “النور نيوز” نسخة منها، “ضرورة اتباع سياسات جديدة في التعامل مع الملفات والتحديات التي تواجه وطننا”، مشدداً على “أهمية جعل مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات التي يتم العمل لأجل …

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