توقيف صيدلاني تعمد إتلاف مئات الجرعات من لقاح كورونا

2021/01/01 | 11:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}اعتقلت السلطات في ولاية ويسكونسن الأمريكية صيدليا يشتبه في أنه تعمد إتلاف مئات الجرعات من لقاح فيروس كورونا بإخراجها من الثلاجة لمدة ليلتين.

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