طقس أولى أيام 2021 في العراق ودرجات الحرارة

2021/01/01 | 11:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس أولى أيام العام الجديد 2021 في البلاد.

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