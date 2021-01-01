2021/01/01 | 11:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قدم رود فيليبس، وزير المال في مقاطعة أونتاريو الكندية التي أعيد فرض حجر صحي فيها اعتبارا من 26 ديسمبر، استقالته الخميس إثر قضائه عطلة مثيرة للجدل في الخارج بظل جائحة كورونا.وقال رئيس وزراء المقاطعة دوغ فورد في بيان: “اليوم، بعد محادثتي مع رود فيليبس، قبلت استقالته من منصبه بصفته وزيرا للمال في أونتاريو”.وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أبدى فورد “خيبة أمله الشديدة” حيال وزير المال في حكومته، والذي ذهب في إجازة إلى جزيرة سان بارتيليمي الفرنسية، طالبا منه العودة إلى البلاد “فورا”.والوزير الذي كان موجودا في منطقة البحر الكاريبي منذ 13 ديسمبر، كشفت رحلته في الصحف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير كندي يستقيل بسبب إجازة خارجية في ظل كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير كندي يستقيل بسبب إجازة خارجية في ظل كورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير كندي يستقيل بسبب إجازة خارجية في ظل كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).