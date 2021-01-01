42 مليار دولار ايرادات العراق النفطية في العام المنصرم

2021/01/01 | 11:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تسويق النفط سومو حجم الايرادات النفطية للعراق في عام 2020.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير عام الشركة علاء الياسري، ان "حجم الايراد المتحقق من تصدير النفط عن طريق الشركة لعام 2020 بلغت 42 مليار دولار ، فيما بلغ ايراد شهر كانون الاول الحالي اكثر من 4 مليارات دولار عن سعر بيع بلغ 49 دولاراً للبرميل".

واضاف ان "العراق يصدر نحو 3 ملايين برميل يومياً بعد قرار التخفيض اثر اتفاق أوبك بلس ، متوقعاً ان تشهد اسعار النفط تحسناً رغم السلالة الجديدة لكورونا".

PUKmedia / عن واع

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