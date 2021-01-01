وزير النقل يحذر وكلاء شركة الخطوط الممتنعين عن الدفع

2021/01/01 | 11:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذر وزير النقل ناصر حسين الشلبي، اليوم الجمعة، وكلاء شركة الخطوط الجوية العراقية المتتنعين عن دفع المستحقات المالية بالجوء للقانون وفسخ العقود معهم، مؤكداً ان قرارعودة الرحلات مع بعض اوروبا وبريطانيا وايران يتوقف على الموقف الوبائي”.وقال الشبليفي تصريح صحفي، إن “هنالك الكثير من الوكلاء الخاصين بالخطوط الجوية العراقية، لديهم مبالغ كبيرة ولم يدفعوا مستحقات الشركة، لذلك قامت الوزارة بتوبيخ عمل السستم الخاص بتلك الشركات طيلة هذه الفترة وتم مطالبتهم بدفع المبالغ التي بذمتهم للشركة”، محذرا “وكلاء الخطوط الذين امتنعوا عن الدفع ستفسح العقود معهم، وسترفع دعوى قضائية ضدهم”.وأضاف أن “اللجنة العليا للصحة والسلامة هي التي أصدرت قرار […]

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