أستراليا تُعدل نشيدها الوطني

2021/01/01 | 11:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غيرت أستراليا كلمة واحدة في نشيدها الوطني، ليكون أكثر شمولاً ويعكس تاريخ 60 ألف عام للسكان الأصليين، وسكان جزر مضيق توريس.

واعتباراً من اليوم الجمعة، تغيرت الكلمات من “نحن أمة حديثة وأحرار” إلى “نحن أمة واحدة وأحرار”.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في بيان نقلته وكالة الأنباء الأسترالية إيه إيه بي: “رغم أن أستراليا الدولة الحديثة، قد تكون شابة نسبياً، إلا أن قصة بلدنا قديمة، وكذلك قصص العديد من شعوب الأمم الأولى التي نعترف بقيادتها، ونحترمها بحق”.

يأتي التغيير بعد أقل من شهرين من إعلان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان تعاطفها مع السكان الأصليين الأستراليين، الذين قالوا إن النشيد الوطني لا يعكسهم، ولا يعكس تاريخهم.

وقادت بريجيكليان دعوات لتغيير كلمة في النشيد الوطني، وقالت إن الهدف منه تمثيل تاريخ السكان الأصليين.

وأضافت “أعتقد أنه عندما نقول إننا أمة واحدة وأحرار، نعترف بذلك بأننا لسنا حديثي العهد كقارة ..



حيث يعود تاريخنا إلى عشرات الآلاف من السنين عندما يتعلق الأمر بالقاطنين البشر”.

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