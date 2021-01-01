الفياض: نحن مدينون لسليماني

2021/01/01 | 11:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، إن العراق لا يمكن له أن يسير في طريق “ضعاف النفوس، معتبراً أن العراقيين “مدينون” لقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وذكر الفياض في كلمة له خلال الحفل التأبيني لإحياء الذكرى الأولى لاغتيال المهندس وسليماني، الذي أقيم في جامعة طهران، “نحن أصحاب العزاء في القائد قاسم سليماني فضيفنا المغدور استشهد على أرض العراق”.

وأشار الفياض، إلى أن “الشعب العراقي عشق الشهيد القائد سليماني في ظرف كانت فيه المنطقة تتعرض لعملية تزييف للوعي”، مضيفاً : “نحن مدينون للشهيد القائد قاسم سليماني”.

وتابع، أن “الشعب العراقي تمكن من معرفة الطريق الصحيح ليكون حاضراً في كل قضايا الأمة وفي مقدمها قضية فلسطين”، ماضياً إلى القول: “لا يمكن للعراق أن يمشي في الطريق الذي سار فيه بعض ضعاف النفوس، فالعراق سيبقى إلى جانب فلسطين”.

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