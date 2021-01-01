2021/01/01 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا آية الله السيد محمد تقي المدرسي ،

الى العودة للقيم الاسلامية الأصيلة

التي تنهض بالبلد، ملفتاً الى أنّ أيّ

حضارة إنّما تنهض حين تتمسّك بالقيم

وأنّ التحلّل منها سيؤدّي الى انهيار

الحضارات.

وبيّن أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدرسي: محاولات سلخ المجتمع العراقي عن قيمه باءت بالفشل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدرسي: محاولات سلخ المجتمع العراقي عن قيمه باءت بالفشل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).