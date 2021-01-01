الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على أجنبيين اثنين خلال تسللهما إلى العراق

2021/01/01 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة (01 كانون الثاني 2020)، إلقاء القبض على اثنين من المتسللين الأجانب في ربيعة بمحافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبالتعاون مع قوة من الفوج الثاني لواء المشاة 71 وفصيل استطلاع اللواء من القاء القبض على اثنين من المتسللين الاجانب".وأضاف البيان، أن العملية تمت "بعد نصب كمين محكم لهم في قرية العلكانة التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى، بعد دخولهم من قرية سحيلة"، مشيراً إلى أن الشخصين "تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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