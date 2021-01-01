اليوم.. انطلاق الجولة 12 من الدوري الممتاز هذه مواعيدها وقنواتها الناقلة

2021/01/01 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنطلق اليوم الجمعة (1 كانون الثاني 2021) الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري الكرة الممتاز، بإقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، الجولة ستنطلق بلقاء السماوة والكهرباء على ملعب الاول عند الساعة الثانية ظهرا، والحدود والنجف في ملعب التاجي بنفس التوقيت، فيما يستضيف الجوية نفط ميسان عند الساعة الرابعة عصراً على ملعب الشعب الدولي، بينما يلتقي نفط الوسط ونفط البصرة على ملعب النجف الدولي عند الساعة السادسة مساءً، والطلبة والكرخ في ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة مساءً.

السماوة والكهرباء..



الساعة الثانية ظهراً..



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الجوية ونفط ميسان..



الساعة الرابعة عصراً..



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نفط الوسط ونفط البصرة..



الساعة السادسة عصراً..



وتبث على قناتي الشباب سبورت وآسيا

الطلبة والكرخ..



الساعة الثامنة مساءً..



وتنقل على قناتي الشباب سبورت وآسيا

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