طقس صحو إلى غائم وأمطار في هذه المناطق.. التوقعات الجوية لأول ثلاثة أيام من 2021

2021/01/01 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة (01 كانون الثاني 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد للأيام الثلاثة الأولى من عام 2021، فيما أشارت إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم وأمطار في بعض المناطق.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية تلقتها (بغداد اليوم)، أن "الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة لا تشهد تغيراً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة صباحاً في أماكن متفرقة منها".

وأشارت إلى أن "طقس يوم غد في المناطق الثلاث، سيكون صحواً ويتحول تدريجياً بعد الظهر إلى غائم جزئي وأحياناً غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وكذلك الطقس في يوم الأحد المقبل سيكون مشابهاً".

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