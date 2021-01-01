الصحة العالمية تمنح موافقتها للقاح “فايزر -بيونتيك”

2021/01/01 | 11:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادمنحت منظمة الصحة العالمية، موافقتها الطارئة الأولى على لقاح “فايزر-بيونتيك”.وأعلنت عدة دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، ترخيص لقاح فايزر ضد كورونا المستجد.وكانت شركة فايزر الأمريكية، أعلنت أن لقاحها ضد كورونا لديه فعاليه تتخطى 95٪، فيما أعلنت عدة شركات عالمية إنتاج لقاحات ضد كورونا المستجد، منها “سبوتنيك في” الروسي، وموديرنا …

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