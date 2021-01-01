الألعاب النارية تشعل الحرائق في عاصمة أوروبية

2021/01/01 | 11:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}حاول بعض سكان برلين إطلاق الألعاب النارية من منازلهم في عيد رأس السنة، بعد أن منعوا من إطلاقها في معظم أنحاء المدينة، ما أدى إلى اندلاع عشرات الحرائق في أنحاء العاصمة الألمانية.

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