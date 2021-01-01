في أولى دقائق 2021.. حادث سير في العراق

2021/01/01 | 11:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن تسجيل أول حادث سير في العاصمة، خلال الدقائق الأولى من العام الجديد.

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