2021/01/01 | 11:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: الصحة: إصابة 32 مواطنا بسبب الالعاب والعيارات النارية في احتفالات رأس السنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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