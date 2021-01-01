تحذير “شديد اللهجة” من وزارة النقل إلى وكلاء سفر متعاملين مع الخطوط الجوية العراقية

2021/01/01 | 11:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حذر وزير النقل ناصر حسين الشلبي، اليوم الجمعة، وكلاء شركة الخطوط الجوية العراقية المتتنعين عن دفع المستحقات المالية بالجوء للقانون وفسخ العقود معهم.

وقال الشبلي في تصريحات للوكالة الرسمية، إن “هنالك الكثير من الوكلاء الخاصين بالخطوط الجوية العراقية، لديهم مبالغ كبيرة ولم يدفعوا مستحقات الشركة، لذلك قامت الوزارة بتوبيخ عمل السستم الخاص بتلك الشركات طيلة هذه الفترة وتم مطالبتهم بدفع المبالغ التي بذمتهم للشركة”، محذرا “وكلاء الخطوط الذين امتنعوا عن الدفع ستفسح العقود معهم، وسترفع دعوى قضائية ضدهم”.

وأضاف أن “اللجنة العليا للصحة والسلامة هي التي أصدرت قرار إيقاف الرحلات إلى بعض الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة لكورونا، ومنها بريطانيا واوروبا وإيران”، مبينا أن “قرارعودة الرحلات مع تلك الدول، متوقفة على الموقف الوبائي التي تحدده وزارة الصحة”.

وأشار إلى أن “الشركة العامة للطيران مستعدة للتعاون مع وزارة الصحة في جميع المسائل والامور الطبية الخاصة بوباء كورونا”.

وتابع ان “هنالك لجاناً متخصصة للتفاوض حول موضوع الربط السككي بين العراق وإيران من خلال منفذ الشلامجة، فضلا عن وجود بعض المسائل خاصة بوزارة الخارجية بخصوص الحدود بين الدولتين”، مبيناً أن “الربط السككي مع بقية دول الجوار مازال قيد الدراسة، وليس هنالك أي مخططات”.

وأوضح أن “هنالك منحة فرنسية تبلغ 300 مليون يورو مخصصة لاعمار مطار الموصل، وستكون للشركات الفرنسية والايدي المتبرعة التي ستعمل على تأهيل المطارالذي تضرر بسبب داعش”.

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