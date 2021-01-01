مسؤول إيراني يكشف هدف بلاده الحاسم في العام الجديد

2021/01/01 | 11:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، اليوم الجمعة، عن هدف بلاده الحاسم في مطلع العام الجديد.ونقلت وكالة “إرنا”، صباح اليوم الجمعة، عن خرازي أن طرد القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط هو هدف حاسم لبلاده، وأن خطوات إيران للانتقام لمقتل قائد “فيلق القدس” السابق، الجنرال قاسم سليماني، من الضالعين في […]

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