في تركمانستان.. نبتة لـ

2021/01/01 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تملك تركمانستان "سلاحا سريا يقيها من مرض كوفيد-19، الناتج عن فيروس كورونا المستجد"، وهو كناية عن الدخان المتأتي من إحراق نبتة ذات مزايا طبيّة مزعومة يشيد بها رئيس هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، والذي يؤكد أنه بمنأى عن الجائحة.

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