2021/01/01 | 12:00 - المصدر: سفن سكاي

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يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة : اصابة 32 شخصا خلال احتفالات اعياد رأس السنة 7 SKY TV.

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