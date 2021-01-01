رصاص رأس السنة يقتل مدنياً في بغداد.. وإصابات ’مروعة’ لشبان وأطفال!

2021/01/01 | 12:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، مقتل مدني وإصابة 32 شخصاً نتيجة الرمي العشوائي والألعاب النارية خلال الاحتفالات بأعياد رأس السنة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الثاني 2021)، "حتى الآن، فقد سجلت مستشفيات العاصمة 25 إصابة بالألعاب النارية، و7 إصابات على الأقل بالرصاص"، مشيرا الى أن "بعض الإصابات كانت في منطقة العين وهناك حالات حرق وبتر، وتوزعت الإصابات بين شباب والأطفال".

واضاف البيان الى أنه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة، والإحصائية غير نهائية".

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