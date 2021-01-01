مع دخول 2021.. ملابس مجانية بشوارع العراق لتدفئة المحتاجين من برد الشتاء

2021/01/01 | 12:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اجتمع نحو 40 متطوعا عراقيا لمد يد العون للمحتاجين خلال فصل الشتاء البارد وذلك بعرض معاطف وسترات مجانا في الشوارع.

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