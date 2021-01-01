الرافدين يحصل على جائزة أفضل مصرف في تطبيق النظام الإداري الشامل

2021/01/01 | 12:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حاز مصرف الرافدين، على جائزة التميز والإنجاز المصرفي للعام 2020 من إتحاد المصارف العربية كـأفضل تطبيق للنظام الإداري الشامل.وذكر المصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تسلم الجائزة رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف حسين علي محيسن من نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد الاتربي والأمين العام وسام …

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